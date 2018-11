Der Tagesspiegel: SPD-Generalsekretär fordert Milliarden für Künstliche Intelligenz

Berlin (ots) - Beim Ringen der Bundesregierung um eine Strategiezum Thema Künstliche Intelligenz (KI) kritisiert SPD-GeneralsekretärLars Klingbeil die eigene Koalition. "Wir brauchen eine konkreteInvestitionsstrategie für KI, die auf einer Milliardensumme basiert",sagte Klingbeil dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).Mitte November will die Bundesregierung ihre künftige KI-Strategievorlegen. "Das vorangegangene Eckpunkte-Papier ist hinter denErwartungen zurückgeblieben", kritisiert Klingbeil. Nun benötige eseinen wirklichen Aufbruch. "In den nächsten zwei bis drei Jahreentscheidet sich, ob wir in Deutschland mithalten können oder nicht".In einem Fünf-Punkte-Plan fordert er neben Investitionen inMilliardenhöhe, "den erheblichen Ausbau von Lehrstühlen an denUniversitäten" sowie Spezialprogramme für Start-ups im Bereich derKI. "Unser Bildungssystem müssen wir radikal auf Digitalisierung unddamit auch Künstliche Intelligenz ausrichten", sagte Klingbeil.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell