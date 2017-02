Der Tagesspiegel: SPD-Fraktionsvize Schneider: Deutsche Börse braucht jetzt dringend einen Plan B

Berlin (ots) - SPD-Vizefraktionschef Carsten Schneider hat nachdem wahrscheinlichen Scheitern der Fusion mit der Londoner Börse LSEheftige Kritik am Management der Deutschen Börse geübt. "Der Brexitund die Ermittlungen gegen den Vorstandschef waren zu viel", sagteSchneider dem Tagesspiegel (Dienstausgabe). "Das Management hat dabeialles andere als glücklich agiert. Der Fusionsversuch hat derDeutschen Börse geschadet." Aufsichtsrat und Vorstand müssten jetztschnell einen Plan B entwickeln, forderte der Finanzexperte. "ImWettbewerb mit den großen US-Börsen ist die Deutsche Börse alleinnicht überlebensfähig.". Nach dem Brexit hätten sich dieRahmenbedingungen für das Vorhaben geändert, betonte Schneider. DieHolding habe man danach nicht mehr in London ansiedeln können. "Diegroße europäische Börse muss ihren Sitz im Euro-Raum haben und mussdem Regulierungsrahmen der EU unterliegen."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell