Der Tagesspiegel: SPD-Fraktionschef fordert Entlassung von Agrarminister Schmidt

Berlin (ots) - Berlin - Als erster führender SPD-Politiker hat derFraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen,Norbert Römer, die Entlassung von Bundesagrarminister ChristianSchmidt (CSU) gefordert. Dessen Alleingang bei der Zulassung desUnkrautvernichtungsmittels Glyphosat sei "ein massiverVertragsbruch", der das ohnehin beschädigte Vertrauen der SPD in dieVertragstreue der Union weiter erschüttert habe, sagte Römer demBerliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). "Deshalb muss die KanzlerinMinister Schmidt aus der Regierung entlassen." Dies sei alsvertrauensbildende Maßnahme für die anstehenden Gespräche von Unionund SPD über eine Regierungsbildung wichtig, mahnte Römer: "Denn ohneein Grundvertrauen werden die Gespräche nicht zu guten Ergebnissenführen können." Zugleich betonte der SPD-Fraktionschef imDüsseldorfer Landtag, die Gespräche mit der Union seien "keinFreifahrtschein" für eine große Koalition. "Wir lassen uns aber vonniemanden in ein Regierungsbündnis mit einem unzuverlässigen Partnerzwingen." Die SPD habe keine Angst vor möglicherweise notwendigenNeuwahlen, versicherte er.http://www.tagesspiegel.de/politik/koalitionsgespraeche-wir-haben-keine-angst-vor-neuwahlen/20651652.html