Der Tagesspiegel: SPD-Chef: Klimapaket stellt Koalition vor größte Bewährungsprobe

Berlin (ots) - Der kommissarische SPD-Vorsitzende ThorstenSchäfer-Gümbel sieht in den anstehenden Entscheidungen über einMilliardenpaket für den Klimaschutz die bislang größteBewährungsprobe für die Koalition im Bund. Es gehe um grundlegendeRichtungsentscheidungen in vielen Feldern, sagte Schäfer-Gümbel demBerliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe): "Das Klimapaket ist eineBewährungsprobe, die über all das hinausgeht, was wir in den letztenJahren leisten mussten."Die große Koalition müsse Deutschlands Zukunft neu ausrichten,"klimagerecht und gleichzeitig sozial gerecht". Dabei dürfe es "keinKlein-Klein" geben, mahnte Schäfer-Gümbel: "Wir dürfen nichtriskieren, diesen Zeitpunkt für notwendige Richtungsentscheidungenverstreichen zu lassen." Die jeweiligen Spitzen der Koalitionspartnerseien sich dieser Aufgabe aber "sehr bewusst".