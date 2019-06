Berlin (ots) - Der kommissarische SPD-Vorsitzende ThorstenSchäfer-Gümbel hat Gedankenspielen über eine mögliche Fusion von SPDund Linkspartei eine klare Absage erteilt. "Das ist ein schlechterund verspäteter Aprilscherz", sagte Schäfer-Gümbel dem Berliner"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). "Von einem tot gerittenen Gaulkann man nur absteigen". Mit Blick auf den früheren SPD- und späterenLinksparteichef Oskar Lafontaine sagte Schäfer-Gümbel: "Den will ichnicht zurück."Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte unter Berufung aufden langjährigen Lafontaine-Vertrauten Heinz Bierbaum berichtet,Lafontaine halte eine Fusion beider Parteien für notwendig.Schäfer-Gümbel führt die Partei nach dem Rücktritt von Andrea Nahleskommissarisch zusammen mit Malu Dreyer und Manuela Schwesig.Lafontaine war 1999 vom Amt des Parteivorsitzenden und alsFinanzminister zurück- und 2005 aus der SPD ausgetreten. Danachengagierte er sich in der WASG, die wenig später dann in derLinkspartei aufging, deren Vorsitzender er 2007 zusammen mit LotharBisky wurde.https://www.tagesspiegel.de/politik/fusion-mit-linken-schlechter-aprilscherz-wollen-lafontaine-nicht-zurueck/24448524.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell