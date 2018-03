Der Tagesspiegel: SPD: Björn Böhning soll Staatssekretär der Bundesregierung werden

Berlin (ots) - Der Chef der Berliner Senatskanzlei und frühereJuso-Vorsitzende Björn Böhning soll als beamteter Staatssekretär zurBundesregierung wechseln. Das erfuhr der Tagesspiegel ausSPD-Kreisen.Unklar blieb zunächst, in welchem Ressort Böhning tätig werdensoll. In Parteikreisen hieß es, der 39-Jährige sei als Staatssekretärim Ministerium für Arbeit und Soziales im Gespräch. Mit Böhning würdedie designierte SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahleseinen langjährigen Vertrauten in das für die SPD wichtige Ressortentsenden. Böhning selbst war am Dienstagmorgen für eineStellungnahme zunächst nicht zu erreichen.https://www.tagesspiegel.de/politik/chef-der-berliner-senatskanzlei-bjoern-boehning-soll-zum-bund-wechseln/21063352.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell