Der Tagesspiegel: SPD-Bewerberduo für Vorsitz fordert GroKo-Ende

Berlin (ots) - Die SPD-Politikerin Hilde Mattheis und derGewerkschafter Dierk Hirschel, die sich um den SPD-Vorsitz bewerben,fordern angesichts der verheerenden Umfragewerte und des scharfkritisierten Klimapakets den sofortigen Ausstieg aus der großenKoalition. "Die Große Koalition ist unter inhaltlichenGesichtspunkten für die SPD nicht weiter hinnehmbar, da sie in derGroKo von Kompromiss zu Kompromiss zu Kompromiss getrieben wird undkein eigenes durchgängiges Profil sichtbar wird", schreiben diebeiden in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" (Samstagausgabe)."Die SPD hat sich zwar nach der verlorenen Wahl einenErneuerungskurs verordnet. Bisher ist allerdings die Stütze dereigenen Regierungsmitglieder wichtiger als die parteiinternenDiskussionen gewesen. Programmtisch weitergehende Ideen und Ziele("Visionen") werden permanent zugunsten der eigenen Regierungunterdrückt, um sich am Machbaren, d.h. dem Kompromiss mit der Unionzu orientieren. Eine klare Positionierung als linke Volkspartei wirddamit verhindert." Meist werde als Gegenargument gegen einen Ausstiegein Fiasko bei drohenden Neuwahlen angeführt. "Diese Angst darf nichtdazu führen, dass die SPD aus Angst vorm Tod Selbstmord begeht",schreiben Mattheis und Hirschel. "Darüber hinaus wäre die Bildungeiner CDU/CSU geführten Minderheitsregierung wegen der bei Neuwahlendrohenden Verluste der CDU/CSU wahrscheinlich." Der Haushalt für dasnächste Jahr könne noch mit der SPD verabschiedet werden. "Damit istdas nächste Regierungsjahr gesichert. Lediglich das letzte Jahr biszu regulären Neuwahlen wäre unter Haushaltsgesichtspunkten unsicher.Damit ist die Minderheitsregierung die Alternative zu Neuwahlen,da diese hinausgezögert würden und der Wählerwille der Bundestagswahl2017 respektiert wird", betont das Duo, das gegen sechs andereBewerber-Duos sich um die Nachfolge der zurückgetretenen AndreaNahles bewirbt.

https://www.tagesspiegel.de/politik/reparaturmassnahmen-reichen-nicht-die-spd-muss-raus-aus-der-groko-jetzt/25063242.html