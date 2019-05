Der Tagesspiegel: SPD-Abgeordnete wollen Entscheidung über Nahles erzwingen - Sonderfraktionssitzung gefordert

Berlin (ots) - In der SPD-Bundestagsfraktion wird eine rascheEntscheidung über den Verbleib von Andrea Nahles an derFraktionsspitze gefordert. "Ich beantrage eine Sondersitzung derSPD-Bundestagsfraktion zur Nachbereitung der Europawahl", heißt es ineinem Schreiben des Bundestagsabgeordneten Michael Groß an denVorsitzenden der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen in der Fraktion,Achim Post, das dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe)vorliegt.https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-debakel-bei-europawahl-spd-abgeordnete-wollen-entscheidung-ueber-nahles-erzwingen/24387308.htmRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell