Der Tagesspiegel: Roth und Oppermann fordern Konsequenzen im Fall Strenz

Berlin (ots) - Nach dem Untersuchungsbericht zumKorruptionsskandal im Europarat fordern Abgeordnete nun auch imBundestag Konsequenzen. Der Bericht bescheinigt der CDU-AbgeordnetenKarin Strenz einen "andauernder Interessenkonflikt" hinsichtlichihrer Aktivitäten für Aserbaidschan und Verstöße gegenVerhaltensregeln. "In erster Linie sind nun die CDU/CSU-Fraktion undnatürlich Frau Strenz persönlich in der Pflicht, für absoluteTransparenz zu sorgen und bei der Aufklärung lückenlos zukooperieren", sagte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne)dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Dass bislang offenbarabgewartet und gezögert wurde, ist nicht akzeptabel und schadet derGlaubwürdigkeit des Deutschen Bundestages." Sollten sich die Vorwürfebewahrheiten, kämen diese auch einem Verstoß gegen dieVerhaltensregeln des Bundestags gleich, "mit den entsprechendenKonsequenzen", sagte Roth.Massive Kritik kam auch aus der SPD: BundestagsvizepräsidentThomas Oppermann (SPD) bezeichnete die Vorwürfe als "schwerwiegend"und kündigte Konsequenzen an. "Ich werde als Vorsitzender derRechtsstellungskommission darauf drängen, dass wir im BundestagRegeln bekommen, die solche Fälle in Zukunft ausschließen", sagte erdem "Tagesspiegel".