Der Tagesspiegel: Rheinmetall will Rüstungsgeschäfte mit der Türkei ausdehnen

Berlin (ots) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will trotzder wachsenden politischen Spannungen Rüstungsgeschäfte mit derTürkei machen und hofft auf die Zustimmung der Bundesregierung. "DieTürkei ist Nato-Partner", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger demTagesspiegel am Sonntag. 7000 deutsche Unternehmen hättenGeschäftsaktivitäten in der Türkei, das setze man nicht ohne weiteresaufs Spiel.