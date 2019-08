Der Tagesspiegel: Resistente Keime: FDP wirft der Regierung Tatenlosigkeit vor

Berlin (ots) - Bei der Aufzucht von Masthühnern in Deutschlandkommen offenbar immer mehr sogenannte Panzerschrank-Antibiotika zumEinsatz. Der Verbrauch dieser Mittel, die wegen starkerNebenwirkungen eigentlich nur für bei schwerste Infektionenreserviert sind, habe in der Hühnermast teilweise weiter zu genommen,bestätigte die Bundesregierung. Gleichzeitig sei ein Anstieg vonmultiresistenten Bakterien in der Lebensmittelkette von Putenfleischzu beobachten, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage derFDP-Fraktion, die dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe)vorliegt.Der FDP-Abgeordnete und Professor für Infektiologie, AndrewUllmann, nannte den Befund besorgniserregend. Zwar sei es erfreulich,"dass die Zahlen im Antibiotikaverbrauch allgemein nach untenzeigen". Gleichzeitig schockierten ihn "Unkenntnis und teilweise auchTatenlosigkeit" der Bundesregierung bei diesem gravierenden Problem.Unter anderem forderte Ullmann mehr Fachkompetenz in den Kliniken."Dort braucht es festangestellte Hygienefachkräfte, und zwarflächendeckend", sagte er dem "Tagesspiegel". Zudem müsse eshierzulande endlich auch bundesweit Fachärzte für Infektiologiegeben.Den Regierungsangaben zufolge hat die Entwicklung von resistentenDarmkeimen - Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) - hierzulande"über die letzten vier Jahre signifikant zugenommen". Im Gegenzuggingen die Infektionen mit dem Krankenhaus-Killerkeim MRSA weiterzurück. Die Gesamtabgabemenge von Antibiotika in der Masttierzuchtist zwischen 2014 und 2018 um mehr als 30 Prozent gesunken. BeiMasthühnern und Mastputen allerdings blieb der Verbrauch "nahezuunverändert" - und bei den verabreichten Reserve-Antibiotika fürMasthühner ist der Anteil an der Verbrauchsmenge sogar gestiegen.https://www.tagesspiegel.de/politik/unkenntnis-und-teilweise-tatenlosigkeit-fdp-attackiert-bundesregierung-wegen-zunahme-resistenter-keime/24922060.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell