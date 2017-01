Der Tagesspiegel: Regierung muss juristische Prüfung des Böhmermann-Falls offen legen / Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verpflichtet Auswärtiges Amt zu Auskünften

Berlin (ots) - Die Bundesregierung muss offen legen, weshalb sieJan Böhmermanns Erdogan-Satire für strafbar hielt. Das hat dasBerlin-Brandenburger Oberverwaltungsgericht (OVG) auf einen Eilantragdes Berliner "Tagesspiegels" in einem am Montag veröffentlichtenBeschluss entschieden (Dienstagsausgabe) und damit eine Beschwerdedes Auswärtigen Amts (AA) gegen einen Beschluss desVerwaltungsgerichts abgewiesen (Az.: OVG 6 S 29.16). Das AA und dasJustizministerium hatten das umstrittene "Schmähgedicht" desTV-Unterhalters auf den türkischen Präsidenten als Beleidigung einesausländischen Staatsoberhaupts eingestuft. Kanzlerin Angela Merkel(CDU) kritisierte den Fernsehbeitrag damals als "bewusst verletzend",und das Kabinett erlaubte Ermittlungen, die mittlerweile eingestelltsind.Trotzdem wurde die juristische Prüfung weiter geheim gehalten. ZuUnrecht, wie das OVG jetzt rechtskräftig feststellt: Die Regierunghabe zwar behauptet, dass eine Offenlegung ihre Arbeit und dasVerhältnis zur Türkei beeinträchtige, dies vor Gericht jedoch nichtüberzeugend dargelegt. Es sei nicht ersichtlich, dass "durch dasAuskunftsbegehren in den innersten Bereich der Willensbildung derBundesregierung eingedrungen würde".Böhmermann hatte die Klage unterstützt und ein eigenes Interessean den Informationen angemeldet. Zudem hatte er in einer Erklärungbegrenzt auf den Fall auf seinen Schutz durch die Unschuldsvermutungverzichtet, um Auskünfte zu ermöglichen. In einer ersten Entscheidungin der Sache im August 2016 hatte das Verwaltungsgericht eine"Tagesspiegel"-Klage noch mit diesem Argument zurückgewiesen (Az.: VG27 L 324.16), ihr in einem erneuten Verfahren dann aber kürzlichstattgegeben (Az.: VG 27 L 475.16.)http://www.tagesspiegel.de/politik/aerger-mit-erdogan-regierung-muss-juristische-einschaetzung-zu-boehmermanns-satire-offen-legen/19199984.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell