Der Tagesspiegel: Regierung korrigiert Regeln für Elektrotaxis

Berlin (ots) - Die Bundesregierung will ein praktisches Problembei der Zulassung von Elektrotaxis lösen. Geplant sei eine weitereNovelle der Mess- und Eichverordnung, berichtet der "Tagesspiegel amSonntag". Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung im November 2016durften auch spezialisierte Dienstleister einen Streckenzähler unddas Taxameter in Fahrzeuge einbauen und sie so zu Taxis umrüsten.Seit der Neuordnung des Eichrechts dürfen das nur noch dieAutohersteller selbst, berichtet die Zeitung. Hintergrund war derWunsch des Gesetzgebers, Manipulationen zu verhindern.Der Beitrag in Langfassung auf tagesspiegel.de: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/zulassung-von-elektrotaxis-regierung-loest-problem-mit-der-eichverordnung/19377764.html