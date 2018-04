Der Tagesspiegel: Regierung drängt zu Diesel-Nachrüstung

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Berlin - In der Bundesregierung zeichnet sich einschärferer Kurs gegen die Autohersteller beim ThemaDiesel-Nachrüstung ab. Auf ihrer Klausurtagung in Meseberg will dieKoalition außerdem über eine Verlängerung der Förderung fürElektroautos diskutieren. Henning Kagermann, Vorsitzender derNationalen Plattform Elektromobilität (NPE), sprach sich am Montagfür eine Ausdehnung der staatlichen Förderung aus. "Die Förderungwirkt, es wäre wünschenswert, wenn sie länger zur Verfügung stünde",sagte er beim zweitägigen Future Mobility Summit des "Tagesspiegels"auf dem Euref-Campus in Berlin.Das Kabinett wolle sich in Meseberg grundsätzlich darüberverständigen, ob die Autoindustrie zu Hardware-Nachrüstungen beiälteren Dieselfahrzeugen verpflichtet werden soll, sagte SörenBartol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion,auf dem Summit. Mit Software-Updates sei das Problem hoherNOx-Emissionen nicht zu lösen. "Die Einstellung der Industrie ,Machmich nicht nass' wird nicht funktionieren", sagte Bartol. Notfallsmüssten die Hersteller "mit Zwang und Auflagen" zum Handeln bewegtwerden.Online: https://www.tagesspiegel.de/politik/future-mobility-summit-regierung-draengt-zu-diesel-nachruestung/21156272.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell