Berlin (ots) - Berlin - Der thüringische Ministerpräsident BodoRamelow (Linke) bewertet den Verlauf des NSU-Prozesses in München als"eher zwiespältig". Er sagte dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel" (Mittwochausgabe): "Der NSU-Prozess wird, das lässtsich jetzt schon sagen, Rechtsgeschichte schreiben. Das betrifftnicht lediglich die Anzahl der Verhandlungstage, die Dauer derPlädoyers und den Umfang der Akten, sondern vor allem dieMonstrosität des Verbrechens, das ihm zugrunde lag." DerLinken-Politiker erklärte weiter: "Es ist gut, wenn am 11. Juliendlich das Urteil gesprochen wird und es ist zugleich äußerstunbefriedigend, dass so viele Fragen offen bleiben werden." Fragennach einem möglichen Netzwerk von Unterstützung und derMitverantwortung der Geheimdienste seien im Prozess nicht oder nursehr verengt thematisiert worden. "Auch wenn Vergleiche schwierigsind, nach meinem Dafürhalten hatten die Untersuchungsausschüsse desBundestages und der involvierten Landesparlamente einen höherenErkenntniswert, politisch wie historisch."