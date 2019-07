Der Tagesspiegel: Rafael Laguna wird Leiter der Agentur für Sprunginnovationen

Berlin (ots) - Der neue Chef-Innovator der Bundesregierung heißtnach Informationen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) und vonTagesspiegel Background Rafael Laguna: Der 55-jährigeSoftwareunternehmer soll ab sofort die Leitung der Agentur fürSprunginnovationen, kurz SprinD, übernehmen. Das erfuhren die Zeitungund das Briefing aus Kreisen der Gründungskommission der Agentur, diesich vor gut zwei Wochen auf die Personalie geeinigt haben soll.Kurios dabei ist: Der Geschäftsführer und Mitgründer der Open-XchangeAG aus dem sauerländischen Olpe war selbst Mitglied derAuswahlkommission, soll sich bei der Abstimmung über seine Besetzungaber enthalten haben.Offiziell verkündet wird die Personalie am heutigen Mittwoch vonBundesforschungsministerin Anja Karliczek undBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, sie nehmen dann dieEmpfehlung der Auswahlkommission entgegen. Die beiden CDU-Politikerhaben dazu am Vormittag zu einem Termin imBundesforschungsministerium (BMBF) in Berlin geladen.Die Agentur, als deren Vorbild die amerikanische DARPA gilt - dieForschungsorganisation des Pentagon - soll ihren Sitz in derMetropolregion Berlin haben. Auch dies hat die Gründungskommissionnach PNN- und Background-Informationen beschlossen - mit einerEinschränkung. Dazu muss noch Einvernehmen mit dem Gründungsdirektorhergestellt werden, wie es im Beschlusstext heißen soll. Zuvor warbereits aus der Kommission zu hören, dass der Gründungsdirektor oderdie Gründungsdirektorin bei der Standortwahl für die privatrechtlichorganisierte GmbH mitentscheide. Berlin beziehungsweise Potsdamkönnen also noch nicht aufatmen. Für sie geht es neben Prestige auchbeispielsweise um Arbeitsplätze und Potenzial für Gründungen imUmfeld der Agentur.Die Innovationsagentur soll in zehn Jahren insgesamt eineMilliarde Euro investieren. Aus hochinnovativen Ideen ausWissenschaft, Forschung und Wirtschaft sollen erfolgreiche Produkte,Dienstleistungen und Arbeitsplätze in Deutschland entstehen.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/rafael-laguna-open-source-pionier-wird-chef-innovator-der-bundesregierung/24669436.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14609Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell