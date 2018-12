Der Tagesspiegel: Polizei prüft Ausspähung des Stuttgarter Flughafens

Berlin (ots) - Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass derStuttgarter Flughafen zweimal für einen Anschlag ausgespäht wurde.Vergangene Woche und am Mittwoch seien arabisch aussehende jungeMänner von einer Überwachungskamera gefilmt worden, die sich an derSicherheitsschleuse aufhielten, ohne einen Flug antreten zu wollenund ohne Reisegepäck, sagten Sicherheitskreise am Donnerstag demTagesspiegel. Die Bundespolizei habe deshalb am Mittwochabend dieSpezialeinheit BFE plus am Flughafen eingesetzt, um einem Anschlagvorzubeugen hieß es.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell