Der Tagesspiegel: Politikwissenschaftler Münkler kritisiert Außenminister Maas: Zu viele Mahnungen, zu wenig Einfluss

Berlin (ots) - Der Berliner Politikwissenschaftler HerfriedMünkler hat mäßigende Mahnungen von Außenminister Heiko Maas (SPD) anKonfliktparteien in aller Welt kritisiert. "Einige Politiker habenoffenbar eine schiefe Berufsauffassung. Sie glauben, sie seienIntellektuelle und könnten in der Rolle des Mahners und Warnersauftreten", sagte Münkler dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegelam Sonntag". Tatsächlich sollten sie aber das operative Geschäfterledigen: "Heiko Maas will lieber die Öffentlichkeit bespielen, alsdas harte Brot konkreter Einflussnahme zu kauen", meint Münkler -dies müsse "dann der Apparat des Auswärtigen Amtes für ihnerledigen".Das vollständige Interview im Wortlaut: https://www.tagesspiegel.de/politik/herfried-muenkler-im-interview-es-wird-keine-welt-ohne-krieg-geben/24960882.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell