Berlin (ots) - Berlin - Das Finanzierungssystem für innovativeMedikamente muss "vom Kopf auf die Füße" gestellt werden. Das sagteder Deutschland-Chef von Pfizer, Peter Albiez, dem Tagesspiegel(Montagausgabe). "Statt für Leistung sollte für Erfolg bezahltwerden." Geld solle es nicht mehr allein für die Pille selbst geben,"sondern nur wenn die Pille Erfolg hat". Wie man diesen Erfolg messe,ob in Heilung oder Linderung der Symptome, müsse allerdings vorherfestgelegt werden, so Albiez, anlässlich des zehnjährigen Jubiliäumsdes Umzugs der Deutschlandzentrale Pfizers nach Berlin. Denkbar seiauch eine "Ratenzahlung". "Ich glaube, wir werden auchZusammenschlüsse sehen von Pharmaunternehmen und Start-ups, diegemeinsam mit einer Krankenkasse die Versorgung bestimmterPatientengruppen übernehmen." Nicht mehr Krankheit sondern Gesundheitsolle honoriert werden. Die Politik, sagt Albiez, sei solchenVorschlägen gegenüber offen und zeige sich interessiert.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/arzneimittel-deutschlandchef-von-pfizer-will-anderes-finanzierungssystem/23157700.html