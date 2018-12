Der Tagesspiegel: Otmar Issing: Euro-Austritt darf kein Tabu mehr sein

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Der frühere Chefvolkswirt der EuropäischenZentralbank (EZB), Otmar Issing, sieht 20 Jahre nach der Einführungdes Euro als Buchgeld (am 1. Januar 1999) zwingenden Handlungsbedarfin der Euro-Zone. "Kommt es nicht zu den dringend erforderlichenReformen, dann nehmen die Spannungen im Euro-Raum weiter zu", sagteer dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). Vor allem dieitalienische Regierung sieht Issing in der Pflicht: "Sie verstößtnicht nur gegen Verpflichtungen, die das Land mit der EuropäischenKommission getroffen hat, sie brüstet sich auch noch mit derbewussten Verletzung von Regeln." Zwar sei ein Austritt aus derEuro-Zone nicht vorgesehen, dennoch meint Issing: "Werden dieKonflikte wegen des Fehlverhaltens eines Landes oder gar mehrererLänder extrem, dann kann man auch das Thema Austritt nicht längertabuisieren."Das Interview im Wortlaut: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/otmar-issing-ein-vater-des-euro-euro-austritt-darf-kein-tabu-mehr-sein/23809626.html