Der Tagesspiegel: Ost-Ausschuss hält Boykott der Fußball-WM für wirksam - aber falsch

Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund der Spannungen rund um denAnschlag auf den Doppelagenten Skripal und dessen Tochter hat sichder Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA) gegen einen Boykottder Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ausgesprochen. "Die WM istein prestigeträchtiges Großereignis. Durch einen Boykott könnte mansicher eine gewisse Wirkung erzielen", sagte der OA-VorsitzendeWolfgang Büchele dem "Tagesspiegel am Sonntag" in einem Interview."Aber es wäre ein nur vordergründig eindrucksvolles Statement. DerSchritt würde vor allem Sportler treffen, die gar nichts für dieseSituation können."https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fussball-wm-in-russland-wirtschaft-ein-boykott-wuerde-vor-allem-die-sportler-treffen/21083312.html