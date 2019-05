Der Tagesspiegel: Onlinebank N26 muss 50.000 Euro Bußgeld wegen DSGVO-Verstoß zahlen

Berlin (ots) - Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat mit 50.000eine der bislang höchsten Strafen wegen Verstößen gegen dieDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) verhängt. Betroffen ist dabei nachInformationen des Fachdienstes "Tagesspiegel BackgroundDigitalisierung & KI" die Onlinebank N26. "Ein Bußgeld betrug 50.000Euro und betraf die unbefugte Verarbeitung personenbezogener Datenehemaliger Kundinnen und Kunden durch eine Bank", erklärt dieBehörde. Den Namen will sie nicht nennen.Das Unternehmen soll zahlen, weil Daten ehemaliger Kunden aufeiner Art "schwarzer Liste" gespeichert wurden. Dies ist jedoch nurfür Kunden die unter Geldwäscheverdacht stehen zulässig. DieBetroffenen konnten dadurch keine neuen Konten eröffnen. Inzwischenwurde die Praxis nach Angaben von N26 geändert, "so dass sich jetztehemalige Kunden, die nicht geldwäscheverdächtig sind, neu anmeldenkönnen". N26 geht rechtlich gegen das Bußgeld vor und wollte sich mitVerweis auf das laufende Verfahren nicht weiter äußern.Das bislang höchste DSGVO-Bußgeld hat Baden-Württemberg in Höhevon 80.000 Euro verhängt, weil Gesundheitsdaten im Internet gelandetseien.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/verstoesse-gegen-datenschutz-50-000-bussgeld-gegen-onlinebank-n26/24375204.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell