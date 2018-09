Der Tagesspiegel: Özdemir: Erdogan muss mich sehen und aushalten

Berlin (ots) - Berlin - Der Staatsbesuch des türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan löst in der Bundespolitik heftigeDebatten aus. Oppositionspolitiker - darunter FDP-Chef ChristianLindner - sagten aus Protest gegen Erdogans Politik ihre Teilnahme amgeplanten Staatsbankett ab. Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir sagtedem Tagesspiegel (Montagausgabe) hingegen, er werde an dem Bankettteilnehmen: "Für mich steht außer Frage, dass Erdogan kein normalerPräsident ist und ein solches Staatsbankett sicher nicht verdient.Daher kann ich sehr gut verstehen, wenn sich einige gegen eineTeilnahme entscheiden - für mich selbst stellt sich diese Wahl sonicht. Weiter sagte er: "Auch ein noch so mächtiger Präsident kannunseren Regeln hier nicht entgehen. Er muss mich, der für die Kritikan seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten."https://www.tagesspiegel.de/staatsbankett-fuer-tuerkischen-praesidenten-in-berlin-cem-oezdemir-trifft-auf-erdogan-und-wiederholt-kritik/23103744.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell