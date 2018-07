Der Tagesspiegel: Ökonom Felbermayr: Europa muss den USA im Handelsstreit etwas anbieten

Berlin (ots) - Auf die Strafzölle der USA sollte die EU nicht nurmit Gegenzöllen reagieren, sondern ihnen auch ein Verhandlungsangebotmachen. Das fordert Gabriel Felbermayr, Chef des Zentrums fürAußenwirtschaft am Ifo-Institut, im Interview mit dem "Tagesspiegelam Sonntag". "Es ist wichtig, den freien Welthandel zu verteidigenund das Brechen von Regeln nicht achselzuckend hinzunehmen", sagteer.Das Interview in voller Länge: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/handelsstreit-europa-muss-trump-etwas-anbieten/22778232.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell