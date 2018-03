Der Tagesspiegel: Novartis regt neue Bezahlmodelle für teure Medikamente an

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Berlin (ots) - Die Deutschland-Chefin des Schweizer PharmakonzernsNovartis, Sidonie Golombowski-Daffner, kann sich grundsätzlich neueBezahlmodelle für teure Medikamente vorstellen. So würden in den USAPatienten, die mit dem 475.000 Dollar teuren Krebsmedikament Kymriahbehandelt werden, nur zahlen, wenn sie geheilt sind, sagteGolombowski-Daffner dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Ob man einsolches Modell auch in Deutschland einführen kann, ließ die Managerinoffen. "Das ist eine berechtigte Frage", sagte sie aber. Kymriah sollBlutkrebs bei Kindern und jungen Erwachsenen bekämpfen und basiertauf der Gentherapie. In Deutschland soll das Produkt im drittenQuartal 2018 auf den Markt kommen. Zudem plant Novartis, im Laufe desJahres auch ein Mittel zur Vorbeugung gegen Migräne in Deutschlandeinzuführen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaft, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell