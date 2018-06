Der Tagesspiegel: Nietan: Wir brauchen mehr Geld, um die Demokratie im Internet gegen ihre Feinde zu verteidigen/ SPD-Schatzmeister verteidigt Gesetz zur Erhöhung der Staatszuschüsse an Parteien

Berlin (ots) - SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan hat den Vorwurfzurückgewiesen, die Sozialdemokraten wollten die staatlicheParteienfinanzierung wegen der besonderen Belastung ihrer Parteikasseerhöhen. "Der in Rede stehende Gesetzentwurf hat nichts mit deraktuellen Kassenlage von Parteien zu tun", sagte Nietan dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Ausgabe vom Freitag). Die Parteienmüssten aber in die Lage versetzt werden, dem verändertenInformationsbedürfnis der Bevölkerung über die sozialen Netzwerkezusätzlich gerecht zu werden. "Dafür mussten und müssen die Parteienerheblich investieren", fügte er hinzu. Mehr Geld für die Parteiensei auch notwendig, um die Demokratie gegen neue Herausforderungen zuverteidigen. "Gerade die Feinde der Demokratie nutzen das Internetund die Sozialen Medien massiv für demokratiefeindliche Propaganda,Hetze gegen Andersdenkende und die Verbreitung von Fake News", warnteNietan: "Die demokratischen Parteien müssen dagegenhalten können."https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-schatzmeister-nietan-zu-neuen-herausforderungen-demokratische-parteien-muessen-dagegenhalten-koennen/22658772.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell