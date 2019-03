Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Zwischen Deutschland und der Türkei kommt es erneutzu diplomatischen Spannungen. Die Türkei hat mehreren deutschenKorrespondenten ihre Arbeitserlaubnis entzogen. Betroffen sind der"Tagesspiegel"-Reporter Thomas Seibert, der ZDF-Korrespondent JörgBrase und der NDR-Fernsehjournalist Halil Gülbeyaz. Thomas Seibertund Jörg Brase verlassen voraussichtlich an diesem Sonntag das Land.Im Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) sagteBundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dazu, es sei "nicht akzeptabel",wenn deutsche und europäische Korrespondenten ihrer Arbeit in derTürkei nicht frei nachgehen könnten: "Wenn Journalisten an der Arbeitgehindert werden, ist das mit unserem Verständnis von Pressefreiheitnicht vereinbar." Die Bundesregierung werde weiter dafür eintreten,dass Journalisten in der Türkei "ohne Beschränkungen" arbeitenkönnen. Das wisse auch sein türkischer Kollege, Außenminister MevlütCavusoglu.Aus Regierungskreisen war darüber hinaus zu hören, Deutschlandbetrachte es als Affront, dass mehrere deutsche Journalisten faktischaußer Landes gezwungen werden. Man werde die Angelegenheit nicht aufsich beruhen lassen, sondern in Gesprächen zwischen Vertretern beiderLänder immer wieder zur Sprache bringen. Die Chefredakteure des"Tagesspiegel", Lorenz Maroldt und Mathias Müller von Blumencron,bezeichneten den Vorgang als "schweren Eingriff in diePressefreiheit".Um in der Türkei arbeiten zu können, brauchen deutscheJournalisten eine Arbeitsgenehmigung des Informationsamtes imtürkischen Präsidialamt, die jedes Jahr erneuert werden muss. Am 1.März hat das Amt den Korrespondenten Seibert und Brase per E-Mailmitgeteilt, dass ihnen diese entzogen wird. Seibert war seit 1997ohne Unterbrechung in der Türkei akkreditiert. Sowohl er als auchJörg Brase werden das Land wohl verlassen, da die Arbeitsgenehmigungdie Grundlage dafür ist, dass sie sich in der Türkei aufhaltendürfen. Auch der NDR-Journalist Halil Gülbeyaz bekam eine Absage. Daer aber eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die Türkeibesitzt, muss er nicht ausreisen. Susanne Güsten, die gemeinsam mitThomas Seibert für den Tagesspiegel aus der Türkei berichtet, erhielteine mündliche Zusage, dass sie eine Arbeitsgenehmigung erhalte. Siebleibt in Istanbul.Im Hintergrund hatten sich sowohl Bundesaußenminister Heiko Maasals auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für diedeutschen Journalisten eingesetzt und mit ihren Amtskollegen inAnkara telefoniert. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe amSamstagabend gab es allerdings keine Anzeichen dafür, dass dietürkische Regierung ihre Haltung ändern würde.https://www.tagesspiegel.de/politik/pressefreiheit-in-der-tuerkei-neuer-streit-zwischen-deutschland-und-der-tuerkei/24084384.htmlDas Interview mit Außenminister Heiko Maas: https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/-aussenminister-heiko-maas-ohne-kritische-presse-keine-freie-demokratie/24084376.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell