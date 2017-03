Der Tagesspiegel: Neue Studie: Gering qualifizierte Frauen sind Hauptopfer der Digitalisierung

Berlin (ots) - Gering qualifizierte Frauen könnten zum Hauptopferder Digitalisierung werden. Sie laufen in besonderem Maße Gefahr, imZuge der Digitalisierung den Anschluss an den Arbeitsmarkt zuverlieren. Das zeigt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds(DGB), die dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) exklusiv vorliegt.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell