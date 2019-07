Der Tagesspiegel: Nachfahren geflohener Juden fordern deutsche Staatsbürgerschaft

Berlin (ots) - Trotz entsprechender Vorgaben des Grundgesetzesbekommen viele Nachfahren geflohener deutscher Juden keine deutscheStaatsbürgerschaft. "Einige kämpfen schon seit 20, 30 Jahren um dendeutschen Pass", sagte Nick Courtman, der Sprecher der nach demArtikel im Grundgesetz benannten Gruppe "116" dem "Tagesspiegel"(Samstagausgabe). Er vertritt die Interessen von über 100 Briten, dieals Nachfahren geflohener Juden die Staatsbürgerschaft wollen. Abereine Besonderheit des deutschen Rechts schließt unter anderem Kinderund Enkelkinder von jüdischen Müttern aus, die aus dem DeutschenReich geflohen sind und dann aber einen Briten geheiratet haben. DerBrexit, der nahende Verlust des Status als EU-Bürger, hat inGroßbritannien zu Dutzenden neuen Anträgen an die deutschen Behördengeführt, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. AuchCourtman, Enkel einer geflohenen Jüdin, will sie: Die Nachfahrenverfolgter Juden hätten nach dem NS-Unrecht die Chance verdient,allesamt die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, betont er.80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wächst der Druck,das Grundgesetz hier mehr zugunsten der Nachfahren geflohener Judenauszulegen. Der Artikel 116 GG wurde durch mehrere Änderungen imStaatsangehörigkeitsgesetz (StAG) immer wieder präzisiert. Da er sehrgut deutsch kann, hat Courtman die Kommunikation mit derBundesregierung und deutschen Innenpolitikern im Bundestag übernommen(mit Ausnahme der AfD).Abgelehnt wird bisher auch der Antrag von Alexander Goldbloom, derdem "Tagesspiegel" seine Geschichte geschildert hat: "Mein Antrag aufdie deutsche Staatsbürgerschaft wurde im April 2017 mit derBegründung abgelehnt, dass ich die Anforderungen von Artikel 116Absatz 2 nicht erfülle." In seinem Fall erklärte dasBundesverwaltungsamt in Berlin, dass seine Großmutter (AnitaLippmann) im November 1933 seinen Großvater (einen Engländer -Abraham Goldbloom) geheiratet und daher ihre deutscheStaatsbürgerschaft bei der Eheschließung automatisch aufgegeben habe.Seine Oma wurde 1906 in Berlin-Charlottenburg geboren.Wegen der vielen Beschwerden wächst auch im Bundestag dieUnterstützung. "Ich finde es unwürdig, wie mit den Nachfahren dervertriebenen Antifaschisten und NS-Opfer umgegangen wird", sagte dieLinken-Abgeordnete Ulla Jelpke dem "Tagesspiegel". "Es liegt ja aufder Hand, dass ihre Eltern nicht 'freiwillig' die deutscheStaatsangehörigkeit aufgegeben haben, sondern dass dies in direktemZusammenhang mit ihrer erzwungenen Flucht aus Nazi-Deutschlandstand." Deshalb dränge sie die Bundesregierung dazu, diediskriminierenden Regelungen in der Wiedereinbürgerungspraxis zubeseitigen. Das könne bereits durch eine kleine, aber einschneidendeKlarstellung im Staatsangehörigkeitsgesetz geschehen: "AlleNachfahren von Personen, die vor den Nazis aus rassistischen oderpolitischen Gründen fliehen mussten und ihre deutscheStaatsangehörigkeit verloren haben, sollen einen Rechtsanspruch aufWiedereinbürgerung haben." Und zwar unabhängig davon, wen ihre Elterngeheiratet haben oder wann sie geboren worden sind. Auch daszuständige Bundesinnenministerium betonte auf Nachfrage des"Tagesspiegel": "Die Gesamtheit der staatsangehörigkeitsrechtlichenWiedergutmachungsregelungen ist außerordentlich komplex und heterogenausgestaltet".https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-um-geflohene-juden-deutschland-blockt-einbuergerung-von-nachfahren-geflohener-nazi-opfer-ab/24588776Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell