Berlin (ots) - Die Nachfahren der Hitler-Attentäter vom 20. Juli1944 und anderer Widerständler haben sich zum 74. Jahrestag desAnschlags für ein starkes und vereintes Europa ausgesprochen. "Wostünde Europa heute, wenn der Tag einen anderen Verlauf genommenhätte? Wenn das Attentat Stauffenbergs geglückt, Hitler getötetworden, Deutschlands Diktatur bereits 1944 beendet worden wäre?",fragen sie in einem Gastbeitrag für den in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel" (Freitagausgabe)."Vom Kreisauer Kreis und vielen nach dem 20. Juli zum Todeverurteilten Widerstandskämpfern wissen wir, dass es den Verschwörernwichtig war, ein geeintes Europa der Völker zu errichten, in dem derMensch und nicht die Nation im Vordergrund steht, in dem dasGemeinsame höher gewichtet wird als das Trennende. Sie waren mitihrer Vorstellung nicht allein. Auch andere Widerstandsgruppen wiedie Weiße Rose träumten von einem vereinten Europa. Denn nur in einemgeeinten Europa kann es Frieden geben", heißt es in dem Beitragweiter, den knapp 400 Nachfahren und Verwandte der Verschwörerunterzeichnet haben."Der europäische Staatenverbund steht heute vor einerZerreißprobe. Die Grundsätze von Humanität, Solidarität undGerechtigkeit, die in der Aufklärung und durch die Erfahrungen zweierWeltkriege erarbeitet wurden, scheinen immer weniger wert zu sein",schreiben die Autoren. Das sei aber nicht das Vermächtnis, das dieMänner und Frauen des 20. Juli im Sinn hatten. "Wir möchten an diesemTag an den Mut und die visionäre Kraft unserer Eltern,(Ur-)Großeltern, Onkel und Tanten erinnern und hoffen, dass nationaleAlleingänge nicht das geeinte, starke, friedliche Europa gefährden,das sie für sich, uns und unsere Kinder erhofft hatten."https://www.tagesspiegel.de/politik/nachfahren-der-hitler-attentaeter-zum-20-juli-nationale-alleingaenge-gefaehrden-das-friedliche-europa/22819542.html