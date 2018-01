Der Tagesspiegel: NSU-Ombudsfrau Barbara John kritisiert deutsche Sicherheitsbehörden Nebenklage-Anwältin: Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats steht auf dem Spiel

Berlin (ots) - Berlin - Wenige Tage vor der Fortsetzung desNSU-Prozesses am Dienstag hat die Ombudsfrau der Opfer-FamilienBarbara John den deutschen Sicherheitsbehörden vorgeworfen, nicht ausden Fehlern der Neonazis-Mordserie gelernt zu haben. Tagesspiegelonline sagte sie: "Bis heute haben wir für die Gesamtpolizei keineFehlerkultur entwickelt. Es gibt keine Null-Fehler-Politik als Ziel,wie in anderen europäischen Ländern."http://www.tagesspiegel.de/politik/nebenklage-anwaeltin-im-nsu-prozess-vertrauensverlust-in-den-rechtsstaat-wird-immer-groesser/20816916.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell