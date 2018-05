Der Tagesspiegel: Musterfeststellungsklage kommt Mittwoch ins Kabinett

Berlin (ots) - Der wochenlange Streit über bessereKlagemöglichkeiten für Verbraucher ist beigelegt. "DieMusterfeststellungsklage kommt am Mittwoch ins Kabinett. Union undSPD sind sich in der Sache einig", sagte der rechtspolitischeSprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, demTagesspiegel (Montagausgabe). "Wir werden das Ziel, das wir imKoalitionsvertrag festgelegt haben, erreichen: Am 1. November trittdie Musterfeststellungsklage in Kraft", kündigte der SPD-Politikeran.Die Musterfeststellungsklage soll in Deutschland geschädigtenVerbrauchern erstmals die Möglichkeit geben, gemeinsam vor Gerichtauftreten zu können. Die Idee: Sind in einem Fall viele Kundenbetroffen, so sollen ausgewählte Verbände vor Gericht wichtigeRechtsfragen klären lassen können. Zwischen Union und SPD hatte esaber Streit darüber gegeben, welche Verbände klagebefugt sein sollen.Dieser Streit ist jetzt beigelegt. Man habe eine Lösung gefunden, diegarantiert, dass nur qualifizierte Einrichtungen und Verbände klagenkönnen, so Fechner. "Die Befürchtung der Wirtschaft und der Union,dass US-Großkanzleien mit dem neuen Instrument Geschäfte machenkönnen, hat sich damit erledigt."Der Beitrag in voller Länge: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bundeskabinett-musterfeststellungsklage-kommt-fuer-vw-kunden-gerade-noch-rechtzeitig/21249084.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell