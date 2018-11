Der Tagesspiegel: Müller will Landesmindestlohn für Berlin auf 12,63 Euro erhöhen

Berlin (ots) - Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister MichaelMüller hat in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel"(Sonntagausgabe) angekündigt, den Landesmindestlohn in Berlin ab 2019"von mindestens elf Euro schrittweise auf mindestens 12,63 Euro" zuerhöhen. Geht es nach Michael Müller, muss der Betrag regelmäßig soangepasst werden, dass er die Bezieher vor Altersarmut schützt. "DerMindestlohn muss endlich als der Lohn ausgebaut werden, bei dem manweder jetzt noch im Alter auf zusätzliche Sozialleistungen zurGrundsicherung angewiesen ist", schreibt Müller.https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-senat-mueller-kuendigt-hoeheren-mindestlohn-fuer-berlin-an/23617740.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell