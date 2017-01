Der Tagesspiegel: Müller über Rot-Rot-Grün in Berlin: Wer daraus Machtoptionen für den Bund ableiten will - bitte schön!

Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller(SPD) hält Rot-Rot-Grün auch für die Bundestagswahl Ende 2017 füreine Option. "Wir wollten, jedenfalls aus meiner Sicht, nie einModell sein für eine mögliche Bundesregierung", sagte Müller demBerliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe), fügte aber hinzu: "Ich gehedavon aus, dass die Koalition in Berlin in den nächsten Monatenzeigen wird, dass man in dieser Konstellation gut und verlässlichzusammenarbeiten kann. Wer daraus Machtoptionen für den Bund ableitenwill - bitte schön!"http://www.tagesspiegel.de/berlin/der-regierende-buergermeister-michael-mueller-im-interview-ich-muss-mit-meiner-rolle-wohl-etwas-anders-umgehen/19223270.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell