Der Tagesspiegel: Müller hält BER-Eröffnung 2017 noch für möglich / Angebot von Grünen und Linken, mit Senatoren in den Aufsichtsrat zu gehen

Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller(SPD) hält eine Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld bis Ende2017 immer noch für möglich. Äußerungen des Vorstandschefs KarstenMühlefeld, der Flughafen könne erst im März 2018 in Betrieb genommenwerden, kommentierte Müller zurückhaltend. "Ob das der Vorstandtatsächlich so sieht, muss in der nächsten Aufsichtsratssitzunggeklärt werden", sagte Müller dem Berliner "Tagesspiegel"(Sonntagausgabe).