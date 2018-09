Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)hat davor gewarnt, dass ein hohes Tempo beim Kohleausstieg dieRechtspopulisten im Osten weiter stärken werde. "Ein schnellerAusstieg wäre ein Desaster", sagte Woidke dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe). Schon bei derBundestagswahl sei die AfD in allen drei ostdeutschenBraunkohlerevieren "sehr stark" gewesen. "Menschen vergessen es einemPolitiker nie, wenn ihre Lebensgrundlagen infrage gestellt werden",fügte der SPD-Politiker hinzu.https://www.tagesspiegel.de/politik/ministerpraesident-woidke-ein-schneller-kohleausstieg-staerkt-die-afd/22984460.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell