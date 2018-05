Der Tagesspiegel: Minister Müller will privates Kapital nach Afrika lenken

Berlin (ots) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) willdafür sorgen, dass privates Kapital dorthin gelenkt wird, wo esgebraucht werde: insbesondere nach Afrika. In einem Gastbeitrag fürden "Tagesspiegel" (Montagausgabe) kündigt Müller ein"Entwicklungsinvestitionsgesetz" an, das Anreize für privatenachhaltige Investitionen setze. "Mit weniger als 0,05 Prozent derweltweiten Finanzanlagen könnte die jährliche Finanzierungslücke fürInfrastrukturinvestitionen in Afrika geschlossen werden", schreibtMüller, das sei "doch verrückt".Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell