Der Tagesspiegel: Michael Müller zu Vorfall an Berliner Schule: Bei Antisemitismus ist jeder von uns gefordert

Berlin (ots) - Berlin - Nach dem antisemitischen Vorfall an einer
Berliner Grundschule fordert der Regierende Bürgermeister Michael
Müller (SPD) die Gesellschaft auf, sich entschieden gegen
antisemitische Äußerungen zu stellen. "Dafür müssen alle genau
hingucken und hinhören, die Sensibilität jedes einzelnen von uns ist
gefordert, um so etwas zu verhindern", sagte Müller dem Berliner
"Tagesspiegel" (Dienstagausgabe).

Online: https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitismus-an-berliner-schulen-michael-mueller-jeder-von-uns-ist-gefordert/21115970.html