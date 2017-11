Der Tagesspiegel: Merkel will CDU-Mandatsträger in Jamaika-Entscheidung einbinden

Berlin (ots) - Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel,will die CDU auf breiter Basis in die Entscheidung über eineJamaika-Koalition einbinden. Nach Informationen des Tagesspiegels(Samstagausgabe) will Merkel nach der geplanten Vorstandsklausur, dieam 17. und 18. Dezember über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungenmit FDP und Grünen abstimmen soll, auf fünf Konferenzen mit Amts- undMandatsträgern der Partei über die Verhandlungen und Beschlüssesprechen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell