Der Tagesspiegel: Mehr als jeder zweite Radfahrer in Berlin wird zu eng überholt Verkehrssenatorin fordert Gesetzesänderung und mehr Kontrollen / Tagesspiegel wertete fast 17000 Überholvorgänge aus

Berlin (ots) - Die Furcht fährt mit auf Berlins Straßen: DerBerliner "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe) hat 5000 BerlinerFahrradfahrer nach ihren Erfahrungen befragt - rund zwei Drittelgaben an, Angst im Straßenverkehr zu haben. Mehr als 90 Prozent derBefragten empfinden zu eng überholende Autos dabei als Hauptgefahr.In einem großangelegten Versuch hat der "Tagesspiegel" daher nunerstmals erfasst, wie nah Rad- und Autofahrer sich in der Stadtwirklich kommen. Dafür wurden 100 Testfahrer aus allen Bezirken zweiMonate lang mit Abstandssensoren ausgerüstet. Fast 17.000Überholvorgänge wurden ausgewertet.https://www.tagesspiegel.de/berlin/projekt-radmesser-mehr-als-die-haelfte-der-berliner-radfahrer-wird-zu-eng-ueberholt/23702706.html