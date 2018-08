Der Tagesspiegel: Mehr als 100 Datenlecks bei Firmen in Berlin

Berlin (ots) - Die Zahl der bekannt gewordenen Datenpannen beiBerliner Unternehmen ist sprunghaft gestiegen. "Allein von Mai bisJuli haben uns Unternehmen 111 Datenlecks gemeldet", sagte dieBerliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk dem "Tagesspiegel"(Samstagausgabe). Im gesamten Vorjahr seien es dagegen nur 12 Fällegewesen. Hintergrund für den Anstieg sind die neuen europäischenDatenschutzregeln, die seit dem 25. Mai in Kraft sind. EineMeldepflicht für Datenpannen ist Teil der Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO). Der Beratungsbedarf und die Zahl der Beschwerden seien enormgroß. "Wir haben eine Vervierfachung der Anfragen", sagt Smoltczyk.Und auch nach drei Monaten seien diese "auf konstant hohem Niveau".Ähnlich ist es in anderen Ländern. "Die Zahl an Anrufen, Fragen undBeschwerden hat sich etwa verdreifacht", sagte der stellvertretendeHamburger Datenschutzbeauftragte Ulrich Kühn dem Tagesspiegel. "Wirhaben erhebliche Schwierigkeiten, das abzuarbeiten."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell