Der Tagesspiegel: Maut-Schiedsverfahren kostet 1,9 Millionen Euro

Berlin (ots) - Die Grünen-Bundestagsfraktion willBundesverkehrsminister Scheuer (CSU) erneut bei einer Sondersitzungdes Verkehrsausschusses am 24. Juli zur Höhe möglicherSchadenersatzforderungen nach der gescheiterten Pkw-Maut befragen.Antworten sei Scheuer bis heute schuldig geblieben, sagteGrünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn dem Fachdienst "TagesspiegelBackground Mobilität & Transport".Scheuer wolle den Rechtsstreit nun offenkundig in einem geheimenSchiedsverfahren klären lassen, das erst in zwei bis drei Jahren zueinem Ergebnis kommen werde. Auf den Bund kämen dann weitere Kostenaus der Maut-Pleite zu. Laut Gebührenrechner der DeutschenInstitution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) würden für ein Verfahrennach Informationen der Grünen allein rund 1,9 Millionen Euro anGebühren fällig.