Der Tagesspiegel: Massive Kritik an Tank & Rast wegen überhöhter Preise

Berlin (ots) - Der Raststättenkonzern Tank & Rast (T&R) gerätwegen überhöhter Preise an seinen Autobahn-Tankstellen sowie in Shopsund Restaurants unter Druck. "Die Zwangslage der Reisenden auf derAutobahn wird schamlos ausgenutzt", sagte Marion Jungbluth,Verkehrsexpertin beim Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv),dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell