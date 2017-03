Der Tagesspiegel: Maschinenbaupräsident zu Trump: Protektionismus würde uns böse treffen

Berlin (ots) - Die deutschen Maschinenbauer sehen dieweltpolitische Lage mit wachsender Sorge. Carl Martin Welcker,Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA),warnt vor dem "Gift der Abschottungsmaßnahmen". Anlässlich desBesuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den USA sagte Welckerdem Tagesspiegel (Freitagausgabe), "Protektionismus würde uns bösetreffen". "Erst America first, dann Englands Rückzug und demnächstvielleicht ein Referendum in Frankreich - vor dieser ansteckendenKrankheit haben wir Angst, denn 75 Prozent unserer Produkte verkaufenwir jenseits der deutschen Grenze", sagte Welcker dem Tagesspiegel.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14604Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell