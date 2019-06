Berlin (ots) - Der frühere Präsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz (BfV) Hans-Georg Maaßen hat mit Politikern der AfDmöglicherweise doch erörtert, wie die Partei einer Beobachtung oderPrüffall-Einstufung durch den Verfassungsschutz entgehen kann. Dieslegen Informationen nahe, die das Kölner Bundesamt nach einemBeschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen an denBerliner "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe) herausgeben musste (Az.:15 B 1850/18). Demnach hat Maaßen bei sämtlichen seiner vertraulichenTreffen ausdrücklich "Verbindungen der AfD zum Rechtsextremismus"angesprochen.Neben Ex-Bundessprecherin Frauke Petry, Parteichef AlexanderGauland und dem Vorsitzenden des Bundestags-Rechtsausschusses StephanBrandner hat sich Maaßen dabei auch mit dem Berliner AbgeordnetenRoman Reusch getroffen. Reusch ist Mitglied des ParlamentarischenKontrollgremiums, das die Aktivitäten der deutschenNachrichtendienste beaufsichtigt. Reusch bestätigte die Zusammenkunftim April 2018, machte aber keine Angaben zu Gesprächsinhalten.Anlass für die Zusammenkünfte mit Politikern waren meist"Glückwunschschreiben, in denen grundsätzlich Gesprächsbereitschaftofferiert wurde", wie das BfV erklärte. Die Glückwünsche galten denübernommenen Funktionen im Bundestag. Bei Petry, mit der sich Maaßenam 2. und 30. November 2015 traf und die die einzige war, die imBerliner Präsidentenbüro zu Gast sein durfte, gratulierte Maaßen nachihrer Wahl zur AfD-Bundessprecherin; bei Gauland gratulierte er zurWahl als Fraktionschef.https://www.tagesspiegel.de/politik/auskunft-nach-gerichtsbeschluss-maassen-sprach-afd-politiker-auf-verbindungen-der-afd-zum-rechtsextremismus-an/24448734.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell