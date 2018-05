Der Tagesspiegel: Linken-Fraktionschef Bartsch kritisiert Russland-Politik von Heiko Maas

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag,Dietmar Bartsch, hat den Kurs des neuen Bundesaußenministers HeikoMaas (SPD) im Verhältnis zu Russland scharf kritisiert. "Bisher istMaas vor allem dadurch aufgefallen, dass er mit der Außenpolitikseiner Vorgänger bricht. Ich denke an seine Linie gegenüberRussland", sagte Bartsch im Interview mit dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel am Sonntag".https://www.tagesspiegel.de/21531600.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell