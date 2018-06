Berlin (ots) - Der neue Bundesgeschäftsführer der Linkspartei,Jörg Schindler, hat Fraktionschefin Sahra Wagenknecht davon gewarnt,den Beschluss des Bundesparteitages mit der Forderung nach "offenenGrenzen" in ihrem Sinne umzuinterpretieren. Im Interview mit dem"Tagesspiegel" (Online, Freitag-Ausgabe) sagte Schindler: "Man kannden Begriff ,offene Grenzen' nicht anders auslegen als: Menschenkönnen zu uns kommen." Wagenknecht hatte nach dem Parteitag imNewsletter an ihre Anhängerinnen und Anhänger geschrieben, offeneGrenzen solle es nur für Asylberechtigte geben. Schindler gab einenDissens in der Frage zu, wenn es um diejenigen gehe, die nicht imengeren Sinne asylberechtigt sind. Zur Interpretation von Wagenknechterklärte er: "Ich bin nicht der Sprecher von Personen und auch nichtder Bundesgeschäftsführer von Personen. Ich lese die Beschlüsse. Undder Beschluss sagt: Offene Grenzen. Punkt."https://www.tagesspiegel.de/22680872.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell