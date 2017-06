Der Tagesspiegel: Linke: SPD kann mit Absage an Rot-Rot nicht punkten

Berlin (ots) - Die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping willanders als ihre Parteifreundin Sahra Wagenknecht die Hoffnung auf einrot-rot-grünes Bündnis im Bund nicht begraben. "Die Situation istgerade eher offen", sagte Kipping im Interview mit dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Was am 24. Septemberrauskommt, sehen wir am Abend des 24. September. Die Erfahrungen dervergangenen Wahlen zeigen, dass es ganz schnelle Veränderungen imWählerverhalten geben kann, mit Ausschlägen nach oben und unten." Andie Adresse der SPD sagte die Linken-Chefin, deren Hoffnung, siekönne mit einer Absage an Rot-Rot punkten, habe sich zerschlagen."Eine wichtige Lehre ist doch: Wenn man sich von vornherein möglicheMehrheiten für die Durchsetzung seiner Wahlversprechen verbaut, dannverliert man zuerst an Glaubwürdigkeit und dann auch anWählerstimmen."Das Interview im Wortlaut: http://www.tagesspiegel.de/politik/katja-kipping-im-interview-die-spd-ist-gerade-kein-quell-des-optimismus/19881434.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell