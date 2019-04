Der Tagesspiegel

Berlin (ots) - Ein neues Gesetz gegen Umsatzsteuerbetrug imOnline-Handel zeigt Wirkung. Rund 15.000 Online-Händler aus China,Hongkong, Taiwan und Macao haben sich bis zum Ende derRegistrierungsfrist beim zuständigen Finanzamt Berlin-Neukölln miteiner Steuernummer angemeldet, um nicht für den Handel aufelektronischen Marktplätzen in Deutschland gesperrt werden. Daserfuhr der Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe) auf Anfrage beider Berliner Finanzverwaltung und im Bundesfinanzministerium. Alleinin diesem Jahr sollen dadurch Steuereinnahmen von 550 Millionen Eurozusätzlich generiert werden. Am Montag, den 15. April, endet eine vomBund zugestandene Übergangsfrist für Registrierungen, danach drohenempfindliche Strafen.Die Bundesregierung macht mit dem Gesetz die Betreiber vonPlattformen wie Amazon oder Ebay verantwortlich, wenn Umsatzsteuernnicht korrekt entrichtet werden, dadurch wird ein Schlupflochgeschlossen. Denn gerade wenn Händler aus China weiter hier handelnwollen, müssen sie nun eine Steuermeldung in Deutschland vorweisenund die Steuern auch tatsächlich zahlen - da die Plattformbetreibernicht für sie haften wollen.Der Hintergrund des Gesetzes: Oft verbergen sich hinter Verkäuferngerade von Elektronikprodukten auf Marktplätzen wie Amazon oder EbayHändler aus China. Der Käufer zahlt einen Preis inklusiveUmsatzsteuer, aber die Ware kommt ohne Rechnung - die Steuer wirdberechnet und kassiert, aber nicht an den Fiskus gezahlt - da dieFirmen in Fernost sitzen und die Adressen unklar sind, fehlte bishereine Handhabe, ihrer habhaft zu werden. "Lag die Zahl derregistrierten Händler im Mai 2017 noch bei rund 430, sind es heute15.000. Die seit Jahresanfang geltende Regelung hat uns weiterRückenwind gegeben", sagte der Berliner Finanzsenator MatthiasKollatz (SPD) dem "Tagesspiegel".https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/gesetz-gegen-millionen-betrug-15-000-haendler-aus-china-registrieren-sich-beim-deutschen-fiskus/24213480.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell