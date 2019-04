Der Tagesspiegel: Lehrerverband und Soldaten üben scharfe Kritik an SPD-Verbotsbeschluss für Bundeswehr-Auftritte an Schulen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -- Sperrfrist Dienstag 01.00 Uhr -Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-PeterMeidinger, hat den Beschluss der Berliner SPD für Werbe- undInformationsveranstaltungen der Bundeswehr an Schulen in derHauptstadt als schweren Fehler bezeichnet. "Ich bin entsetzt. Das istetwas, was ich von der Linken erwartet hätte, aber nicht von der SPDin der Hauptstadt", sagte er dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe)https://www.tagesspiegel.de/politik/soldatenbann-der-berliner-spd-sperrgebiet-klassenzimmer/24169188.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell